Di María está en duda para el duelo de octavos

Fideo no pudo finalizar el partido contra Polonia (fue reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Leandro Paredes) por esta molestia. Había preocupación por su estadio físico, pero por suerte con los estudios médicos de este jueves (fue sometido a una ecografía) se constató que no tiene una ruptura fibrilar, un desgarro, algo que lo hubiera sacado de lo que resta del torneo.

"Está bien, en principio. Sintió algo en el cuádriceps, se puso duro y preferimos sacarlo. Ya todos saben que es importante, no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño", había expresado Scaloni en conferencia de prensa tras la victoria ante los polacos.

El Fideo, con 34 años, está jugando su cuarta Copa del Mundo. Es una figura de Argentina y será esperado hasta último momento, aunque no lo arriesgarán si no lo ven en óptimas condiciones. Si bien hay optimismo por él, es un problema que para el choque de octavos solo resten un poco más de 48 horas. Por eso, no será exigido hasta antes del partido.

En caso de no ser elegido para el 11, Scaloni tiene las siguientes alternativas, con distintas características: Ángel Correa, Papu Gómez, Paulo Dybala, Thiago Almada y Lautaro Martínez (y se sume a la delantera con Messi y Julián).