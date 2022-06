Diego Valeri anunció su retiro del fútbol profesional

“Nunca había podido corretear con los botines puestos por la cancha uno hasta los dieciséis años, pero el día llegó. “Tenes que actuar como si fueras Lucho González. ¿Te animás?”.

Dije que sí. No iba a perder nada. Parecía fácil, pero fue duro como el sopetón que me dio Carlos Galván apenas empezó el partido. Rodé contra los carteles y me paré dolorido, con una extraña sensación de alegría. Empezaba a hacer mi camino. Eso es lo más difícil: actuar de uno mismo. Lanús me enseño a ser yo. Ni más que nadie, ni menos. A levantarme cuando me caía y a jugar con la frente en alto, pelota bajo la suela. Con nobleza", comenzó escribiendo el futbolista.

"Llevar a Lanús en el pecho, un orgullo. Donde sea que me toque jugar. Lanús, siempre Lanús. Gracias por dejarme hacer mi historia dentro tuyo. Tu corazón es el mío. El corazón del barrio que me vio nacer y me prestó sus calles como potreros, los potreros de sus fábricas como arcos y sus infinitos clubes de baby para conocer el fútbol en su esencia. La que intente llevar con pasión hasta el último día. Siempre hay un último día, que se oscurece", continuó.

"Estoy saltando de alegría frente a ustedes. Cantando. Ganamos. ¿Qué más puedo pedir? Parece un sueño. Es de noche. No importa. Soy feliz. Sé que desde ahora estaré en el calor de sus memorias. Las memorias que ustedes elijan. Las hicimos juntos. Guardémoslas para siempre”, concluyó el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Desde Lanús también utilizaron las redes para despedirlo y escribieron: "Nos hiciste emocionar con tu talento para jugar a la pelota, con tu sencillez y, por sobre todas las cosas, con tu sentido de pertenencia. Nuestros caminos se separan pero para siempre estarás en la historia del Club Lanús, Diego ".



https://twitter.com/clublanus/status/1532408026291916800 Nos hiciste emocionar con tu talento para jugar a la pelota, con tu sencillez y, por sobre todas las cosas, con tu sentido de pertenencia. Nuestros caminos se separan pero para siempre estarás en la historia del Club Lanús, Diego #GraciasPelusa 8 pic.twitter.com/CK2oQVezEF — Club Lanús (@clublanus) June 2, 2022

Valeri realizó todo el recorrido de divisiones inferiores en Lanús. En 2003 Miguel Ángel Brindisi lo subió al plantel profesional ese mismo año debutó con 16 años en el empate ante Vélez Sarsfield.



La gran calidad que supo mostrar lo llevó a convertirse en una pieza clave del primer campeonato local que obtuvo el Granate en 2007.

En la temporada 2009 se fue a préstamo al Porto pero tras no tener mucha participación, al año siguiente continuó su carrera en el Almería de España con la misma condición.

En 2013, su paso al fútbol estadounidense lo marcaría para siempre: la llegada al Portland Timbers fue un éxito rotundo, club con el que obtuvo dos títulos y fue elegido MVP en 2017.

En 2021 finalizó su contrato en el país norteamericano y retornó a Lanús para su tercer ciclo. En total, con la camiseta del Granate Valeri disputó 194 partidos y marcó 30 goles.