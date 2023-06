“Hablamos con su representante para ver qué posibilidades hay para que vaya a jugar a otro club”, contaron desde el club poco después de que el volante colombiano quedara al margen de los citados para el primero de los últimos tres compromisos que vio desde la tribuna o en su casa.

Edwin llegó al club en el verano de 2022 desde Tijuana, luego de que Racing acordara abonar 3.300.000 dólares entre el 50% de la ficha y el salario. Con vinculo hasta diciembre de 2024, si Cardona se va el 30 de junio, el club habrá pagado, en total, 1.900.000 dólares.

Cuando parecía que en el verano pasado se iría, no hubo ofertas formales y se quedó. Volvió de sus vacaciones a la pretemporada ya sin exceso de peso, con una muy buena figura física y compenetrado como nunca antes. El DT habló con él, le pidió que no volviera a incurrir en actos de indisciplina y le subió el pulgar.

Pero Edwin tampoco estuvo a la altura en este semestre. No se destacó en las prácticas, lo suyo fue pobre cuando le tocó entrar y en las últimas semanas Gago lo vio con falta de compromiso en los entrenamientos. Encima, a Pintita no le gustó nada que el colombiano declarara su deseo de regresar a Atlético Nacional en el corto plazo. Tomó eso como una señal más de que el futbolista no está enfocado de lleno en su actual equipo.

"La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional. Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. Esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tenga para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido siempre", manifestó el volante en diálogo con ESPN F360 (de Colombia).

Atlético Nacional tampoco quiere a Cardona

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, le bajó el pulgar tras su declaración: "Su nombre no está en consideración en estos momentos. Hay muchos chicos a los que tenemos que darles vuelo. Por el momento no estamos en condiciones de pedirle que vuelva".

Tras los dichos de Edwin, Gago lo concentró de cara al cruce frente a Defensa y Justicia, aunque lo dejó afuera del banco. Las malas noticias seguirían para Cardona, puesto que quedó al margen de los convocados para los últimos tres encuentros: ante Banfield, Flamengo e Instituto.