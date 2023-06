Real Madrid anunció la llegada de Jude Bellingham

“El Real Madrid C. F. y el Borussia Dortmund han acordado el traspaso del jugador Jude Bellingham, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas”, informó el Merengue en un breve comunicado, donde se destaca que el futbolista firmará hasta 2029. Pese a su corta edad, Bellingham tiene una gran experiencia: disputó 44 partidos y marcó 4 goles en Birmingham, luego jugó 132 encuentros y anotó 24 goles en Borussia y lleva 24 duelos y 1 tanto para Inglaterra.

El nuevo fichaje galáctico del Real Madrid será presentado este jueves en un acto en el centro de entrenamiento (no será en el estadio Santiago Bernabéu por las obras), ya que Bellingham no se encuentra con la Selección porque quedó afuera de la convocatoria por lesión. La Federación Inglesa (FA) comunicó que se perdería los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Malta y Macedonia del Norte, aunque no es una lesión grave y pronto podrá estar al mando de Ancelotti.

El fichaje de Jude Bellingham, quien es muy joven pero debutó profesionalmente en el 2019 con solamente 16 años y 38 días, se enmarca en la línea de las contrataciones de los franceses Aurelien Tchouameni (23 años) y de Eduardo Camavinga (20 años), quienes están llamados a tomar el legado de Luka Modric (37 años) y Toni Kroos (33 años). Por ahora, se convierte en la contratación más importante del Madrid de este mercado tras el regreso de Brahim Díaz (desde Milan) y la llegada de Fran García (desde Rayo Vallecano)

Con esta transferencia, además, Bellingham se ha transformado en el jugador inglés más caro de todos los tiempos por delante de Jack Grealish, Harry Maguire y Jadon Sancho. En tanto, es la segunda compra más cara en la historia del Real Madrid por detrás de Eden Hazard, colocándose por delante de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.