El arquero Daniel Vega comunicó su retiro del fútbol

"Llegó el momento de anunciar que se termina la etapa más linda de mi vida, la cual desde chico soñé y nunca imaginé que Dios me regalaría cosas tan lindas", comenzó.



"Ha sido duro el camino, viví momentos muy lindos y otros no tanto pero sí que lo disfruté y mucho. Esta profesión me ha hecho conocer personas, lugares y vivir momentos que quedarán para siempre en mi corazón . Agradecerles a cada club de los cuales fui parte y que bien o mal les entregué todo desde lo más profundo de mi corazón", continuó

El "Indio" Vega cerró su publicación agradeciéndole a todas las personas que lo acompañaron en este camino y resaltó: "Me despido feliz, de una manera deseada".

En dicho posteo se puede ver una serie de imágenes que lo muestran vistiendo distintas camisetas a lo largo de su historia como arquero.

Vega comenzó su carrera en Nueva Chicago y entre 2007 y 2013 vistió los colores River Plate, donde fue parte del equipo que logró el regreso a Primera División tras lograr el campeonato de la B Nacional.

Luego tuvo un paso de tres años por Chipre antes de sumarse a la MLS de Estados Unidos. Desde 2016 hasta 2019 estuvo en Miami FC y luego se fue a San José Earthquakes para volver a ser dirigido por Matías Almeyda.