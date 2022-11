El capitán de México contra Canelo: "Me parece una tontería lo que dijo"

“He tenido la fortuna de enfrentarlo en España durante muchos años, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, el Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo entender la reacción que tiene de ofenderse de ver la playera en el piso", dijo el experimentado volante por la señal de TyC Sports.

Y agregó: "Para mí, realmente me parece una tontería lo que dijo porque no tiene mayor importancia para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión".

El Canelo Álvarez criticó por las redes sociales a Messi cuando se viralizó un video del festejo argentino en el vestuario, luego del triunfo albiceleste 2-0, por el Grupo C del Mundial de Qatar.

Allí, en medio del cántico de los jugadores argentinos, se vio al lado de Messi una camiseta mexicana en el piso que anteriormente había intercambiado en el campo de juego con un rival.

Fue por medio de esa imagen que el Canelo explotó contra el capitán argentino, aunque rápidamente recibió el repudio de deportistas e inclusos integrantes de la Selección que dirige Gerardo Martino.