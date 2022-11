¿Qué busca Canelo Álvarez hostigando a Messi?

Embed El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Canelo es una figura mundial del deporte (nadie puede negarlo), pero no es ídolo en su país, algo que le duele y por lo que sigue luchando. "Canelo por más dinero que él tenga, él quiere el cariño de la gente. Él quiere el reconocimiento como peleador, él lo está buscando”, lo aseguró hace apenas un año Julio César Chávez, máximo emblema del boxeo mexicano. JC se retiró en 2001 y los jóvenes no lo han visto pelear, pero aún así lo admiran, como ocurre con Diego Armando Maradona en Argentina. Es que ambos lograron ser ídolos nacionales y por ende el abuelo le contó al padre y el padre al hijo sobre ellos y así será sucesivamente. Se creó un relato de ellos con sus logros y virtudes que va de generación en generación.

Ahora, ¿por qué Canelo no es ídolo popular y nacional? El éxito, un requisito necesario, lo tiene: es el actual campeón mundial de la categoría de peso supermediano en cuatro asociaciones (AMB, CMB, OMB, FIB) y ha ganado muchísimas peleas y títulos. Sin embargo, muchos mexicanos, dicho por ellos mismos, no se sienten identificados ni con sus rasgos faciales (piel blanca y pelirrojo) que son diferentes al estereotipo del mexicano (por eso sufrió bullying de chico) ni a su estilo como boxeador: Canelo es de los mejores defensivos y contragolpeando, cuando Julio César Chávez y Juan Manual Márquez, los referentes del país, eran de ir palo por palo. Eso hacía que sus peleas sean verdaderos espectáculos, que para muchos no lo son los combates de Álvarez.

f608x342-2687_32410_15.jpg

Por otro lado, le han criticado elecciones de algunos contrincantes durante su carrera, ya sea por su bajo nivel o avanzada edad y fallos donde creen que lo han favorecido. Es amado por el 50% aproximadamente de los mexicanos, mientras que el otro 50% no lo banca por las razones ya dadas. No logra tener conexión unánime (otro requisito importante para ser ídolo nacional) con el pueblo. Cada vez que boxea divide al país.

Y creemos que Canelo lo ataca por eso a Messi, para mejorar su figura con los mexicanos. De hecho, compartió en las últimas horas dos tweet de periodistas donde se lo enaltece como defensor del pueblo de México por su comentario de Messi. "Aplaudo y reconozco la postura de Canelo. Siempre partiéndose la madre por México", es el primero, escrito por Alejandro Cervantes. Mientras que el otro, publicado por Eddi Piolin Sotelo, expresa: "es el deportista que siempre defiende nuestra Patria". A Canelo le sobra dinero y gloria, pero le falta el cariño total del pueblo. ¿Le pegó a Messi para intentar sumar más puntos en su objetivo de ser considerado un ídolo nacional y popular?