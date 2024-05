El desubicado comentario de Chilavert tras la muerte de Menotti

Entre las publicaciones dedicadas al histórico entrenador hubo una que no pasó inadvertida y causo indignación. Se trata de un posteo de José Luis Chilavert, uno de los arqueros más reconocidos de la historia y quien supo tener cruces con diversas figuras del mundo del fútbol, entre ellas el propio Menotti.

“Los monos seguimos vivos y no tenemos hijos drogadictos. En la década del 90 los co….. a todos con Vélez”, exteriorizó el paraguayo de 58 años de edad y mundialista con el seleccionado de su país en dos oportunidades. Lo hizo por intermedio de un posteo realmente repudiable por intermedio de su cuenta oficial de X.

El enfrentamiento de Chila con el Flaco inició en 1998, cuando este último se desempeñaba como director técnico de Independiente y Chilavert defendía el arco de Vélez. “Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Viene primero Chilavert, después el mono y después el ser humano”, había disparado Menotti en aquel entonces.

Chilavert responsabilizó a Menotti por no haber llegado a River en 1988, cuando el Flaco estaba al frente del Millonario: “Siempre fui realista y cuando pasan las situaciones es por algo. Si quieren saber por qué no jugué en River deberían preguntarle a Menotti. Por culpa de él no llegué a la institución”.