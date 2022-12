Zlatko Dalic, técnico de Croacia, volvió a hablar en la previa de la semifinal de este martes contra Argentina y describió nuevamente a Lionel Messi.

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, volvió a hablar en la previa de la semifinal de este martes contra la Selección Argentina, donde comentó lo que no espera del duelo y lanzó una nueva opinión de Messi, después de que comentó que "no corre mucho, espera y recibe, no defiende", con tinte a Van Gaal, algo que enojó a parte de los argentinos.