Ahora, más allá del rival, avisó que "jugaremos de la misma manera, que ya está marcada" y que "en el fútbol hay momentos en el que tenés que atacar y otros defender". No confirmó el equipo y expresó sobre Rodrigo De Paul y Ángel Di María: "Hoy tendremos un panorama más claro de ellos, pero en principio están disponibles. Entiendo que estarán en condiciones". Cabe recordar que Fideo arrastra una contractura y De Paul molestias musculares.

Scaloni también se refirió a Luka Modric, volante del Real Madrid y figura de Croacia. "Es un placer verlo jugar. Es un ejemplo por su comportamiento, más allá de su calidad. El que quiere el fútbol, quiere a esos jugadores dentro de la cancha", dijo el técnico. Mientras que de nuestro astro, expresó: "De Leo no me sorprende nada. Siempre jugó así, no es mérito nuestro, es ganador y tiene mucho orgullo. Vamos a ver si sigue jugando (en la Selección post Mundial), hay que disfrutarlo".

Por último, comentó: "La ilusión es la de todos los argentinos. Este equipo juega para ellos, para sus familiares, para la gente. Estamos eternamente agradecido del hincha, que hizo un esfuerzo bárbaro para estar acá. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá lo que pasará en estos partidos".

"Sabemos ganar y sabemos perder", su respuesta tras los comentarios del festejo ante Países Bajos

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Países Bajos en los penales en cuartos de final, varios jugadores, entre ellos Otamendi, Paredes, Montiel y Mac Allister, festejaron en la cara de los rivales y de ahí aparecieron comentarios en las redes de que no saben ganar. Bueno, Scaloni respondió, sin que le preguntaran del tema.

"Hay que sacar el tabú de que somos esto. Nosotros sabemos perder y ganar. Perdimos el primer partido con Arabia y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América de Brasil y se dio la imagen más linda de deportividad que se pudo ver, con Neymar, Messi, Paredes y otros jugadores sentados en la escalera del Maracaná", expresó el entrenador.

"No compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrarlo porque tenemos orgullo. Ese tema hay que zanjarlo. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Es una impronta que tenemos nosotros", concluyó.