El goleador que evalúa Boca confesó que es hincha y que sueña con jugar en el club

"Como dije recientemente, no he hablado con nadie. El año pasado también me hicieron una nota sobre lo que yo sentía por Boca Juniors, mi cariño. Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar", dijo el ex Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano en declaraciones con el portal MedioTiempo.

Por otro lado, remarcó: "Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer".

Furch, de 33 años y 1,89 metros de altura, llegó al Atlas en 2021 y se convirtió en una pieza fundamental del equipo: logró dos títulos, su contrato está por expirar -le restan 6 meses- pero ya se habla de la renovación.

"Me quedan seis meses de contrato, finaliza en diciembre. Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto", concluyó el delantero.