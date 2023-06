Marcelo Gallardo, cada vez más cerca del Olympique Marsella

A ocho meses de su último partido como entrenador del Millonario, Gallardo podría regresar a Francia, país en el que supo brillar jugando para el París Saint-Germain y el Mónaco. Así lo comunicó el periódico partidario Le Phoceen, que aseguró que el argentino dio el visto bueno a la oferta de esa entidad y desembarcará en el país en las próximas horas para firmar el contrato.

Embed Selon nos informations, Gallardo a donné son accord à l'OM. L'Argentin devrait arriver à Marseille dans la soirée. https://t.co/ofoIykE1p8 — Le Phocéen (@lephoceen) June 16, 2023

El Olympique de Marsella, que tiene en sus filas al argentino Leonardo Balerdi y al chileno Alexis Sánchez, jugará la fase preliminar de la UEFA Champions League la próxima temporada.

En caso de concretar su llegada, tendría su tercera experiencia como entrenador luego de su inicio en Nacional de Uruguay (2011-12) y su fructífera estadía de ocho años y medio en River, lugar donde se convirtió en el más exitoso de la historia.

Tras su paso por la entidad de Núñez, el Muñeco tuvo una actividad de exhibición durante enero del 2023 cuando se hizo cargo del combinado de jugadores de Al Nassr y Al Hilal de Arabia Saudita -con Cristiano Ronaldo como estrella- para enfrentar en un amistoso al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Hace algunas semanas, Gallardo había anticipado: "No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora". Parece que su futuro está definido y el Olympique de Marsella podría ser el principio de su aventura europea.