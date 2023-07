El Kily González explotó tras la polémica ante Boca: "No me gusta que me roben"

"Nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas. Hay una hinchada que estamos sufriendo una situación que nosotros necesitamos los puntos. No me gusta que me roben. No me regalen nada, pero no me gusta que me roben", subrayó el entrenador en conferencia de prensa.

Y continuó: "Yo recién llego a Unión, pero tengo entendido, porque en esto se sabe todo y nos conocemos, que Vigliano siempre que se maneja con Unión hay alguna cosita y me jode. No es que estoy llorando, pero de boludo no me van a agarrar".

Por último, cerró: "Sabíamos lo que representaba este partido para nosotros. Nos estamos jugando muchísimas cosas".

¿Cómo fue la jugada polémica ? A los 2 minutos del segundo tiempo, Imanol Machuca la empaló de cucharita para la diagonal de Claudio Corvalán, quien quedó solo frente a Chiquito Romero y definió por entre las piernas del arquero xeneize con un zurdazo. El lateral salió disparado a festejar, pero el línea levantó la bandera. Inmediatamente intervino el VAR y en las imágenes, el lateral está en la misma línea que el último defensor boquense.

Un trazado de líneas ambiguo, que trajo más dudas que certezas. El 'Mugre', en cada repetición, estaba habilitado. Desde arriba consideraron que su hombro se encontraba un milímetro por delante que el botín de Nicolás Valentini y anularon el 1-0 del Tatengue, que explotó de bronca por la injusticia, con el Kily González a la cabeza.