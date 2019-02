Horacio Sala, padre del delantero argentino que desapareció hace 13 días en la avioneta que lo llevaba a Cardiff, tuvo un breve intercambio con la señal Crónica HD.

Sala aseguró no haber tenido comunicación directa con la mamá de Sala o alguno de sus hermanos, que viajaron la semana pasada rumbo a la isla de Guernsey, centro de operaciones de la búsqueda privada y pública.

"Me comunico todos los días con ellos (la familia) pero como no tengo WhatsApp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", comentó en voz baja Sala en la breve entrevista televisiva.

La aeronave Piper Malibu en la que el atacante santafesino de 28 años que había sido transferido desde el Nantes al fútbol inglés fue hallada en las profundidades del mar en la zona del Canal de la Mancha.

El avión el que viajaba Emiliano Sala fue hallado este domingo en el fondo del mar en el marco del operativo de búsqueda dispuesto por las autoridades oficiales y la empresa contratada por la familia del futbolista.