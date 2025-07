Miguel Ángel Lemme reveló el estado de Carlos Bilardo: "Ya no reconoce a nadie"

"Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. Salvo, a veces, que confunde a la hija con la esposa", reveló Lemme en diálogo con el programa Súper Deportivo Radio, por radio Villa Trinidad.

Con la voz quebrada, Lemme reconoció que, aunque en algún momento pensó en dejar de ir cuando Bilardo dejara de reconocerlo, el vínculo emocional pudo más: "Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es más fuerte que yo. No lo puedo dejar".

"Siempre voy a estar al lado. Él tuvo 200.000 personas cerca y siempre me buscó a mí. Fue una conexión en aquel año ‘82 que dura hasta ahora. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí", remarcó Lemme, quien agregó: "Antes iba de lunes a viernes, ahora voy tres veces por semana porque me hace mal. Voy, tomo un café, le hablo… Siempre que llego, le canto: 'es el equipo del Narigón'. Lo beso y lo abrazo".

En ese marco, compartió una de las últimas escenas que lo marcaron profundamente: "El sábado le pregunté cómo estaba. Estaba durmiendo y de repente me pregunta: '¿qué hacemos acá?'. Y yo le digo: '¿dónde querés estar? ¿donde estábamos antes?' y él me contesta: 'sí, sí'. Ahí exploté. Hay días que me vuelvo llorando a casa, me quedo re mal".

La relación entre Lemme y Bilardo comenzó en Estudiantes de La Plata, cuando compartieron plantel en el equipo campeón del Metropolitano 1982. Luego, trabajaron juntos en el Sevilla de España (1992/93) y volvieron a compartir equipo en el Pincha en 2003/04. Desde entonces, el vínculo se transformó en un lazo inquebrantable.