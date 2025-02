El posteo de Cavani tras la durísima eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Tras el blooper, el uruguayo se hizo cargo y marcó su penal en la definición desde los 12 pasos. En ese momento surgió la imagen de él con las palmas juntas mirando a los hinchas xeneizes, como si estuviese pidiendo perdón. Esa es lo que publicó en su cuenta de Instagram y a la que acompañó solo con los colores azul y amarillo.

Embed ¡El gol errado por Cavani en el descuento!



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/VVxhWNVkiT — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 26, 2025

Cavani quedó en el centro de la escena por su gol errado en el minuto 97 para el 3-1 definitivo. Si bien los hinchas lo apoyaron y entonaron el ya clásico "uruguayo, uruguayo", quedó una mala sensación porque, a pesar de su esfuerzo y de decir presente incluso estando lesionado, falló cuando menos debía fallar.

Y el errado no es el único motivo por el que quedó en la mira. Si no que también se le cuestiona su decisión en el sorteo entre capitanes previo a la definición por penales. Primero, Carlos Zambrano eligió que se pateara en el arco donde estaba la gente de Alianza Lima, opuesto al de La 12, y luego el uruguayo optó porque Boca comience atajando y no ejecutando el primer remate de la tanda.