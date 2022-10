El presidente de Aldosivi tiró palazos a Santiago Silva, Gago y Palermo

"No es real eso que dijo Silva, que (al plantel) le soltamos la mano. ¿Cómo voy a ser boludo y dejar el equipo en banda? Es muy feo y de cagón hablar de atrás, porque yo doy la cara siempre", remarcó el mandamás del Tiburón, quien luego además sugirió que Cauteruccio fingió una lesión "para no poder jugar" cuando San Lorenzo lo quería y la dirigencia no quiso dejarlo ir.

"Yo no soy médico, ¿pero por qué estuvo tantos partidos sin jugar?", cuestionó en diálogo con el programa radial La Voz del Estadio (FM 90.5) y luego agregó que "si se iba a San Lorenzo se me iba el técnico", asegurando que Leandro Somoza, luego despedido por la mala campaña del conjunto marplatense, se hubiera marchado en ese momento.

Además, Moscuzza criticó a Gago y Palermo: "Se fueron y nos dejaron en banda". Ahora, Aldosivi jugará la Primera Nacional, donde volverá a jugar el clásico contra Alvarado después de ¡25 años!, derby que está prohibido en la Liga Marplatense (por hechos de violencia) y buscará retornar a la élite del fútbol argentino.

Por último, el presidente reveló que Fernando Quiroz, quien conseguió el ascenso en 2014, es el principal candidato a agarrar el equipo. "Es el que tiene más chances. Pagó durante 11 años la cuota de socio. Además es amigo mío. Dirigirá el equipo dependiendo de los jugadores que lleguen".