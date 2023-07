"Gordo sapo, si se llega a caer la oferta del jugador vos y el representante me van a pagar la mía. Te firmo en cualquier lado para que veas que no jodemos", comienzan los mensajes de la conversación que Spahn presentó ante la Justicia. "Te voy a dejar un muerto en la cancha con tu nombre y apellido. Fijate cómo te suspendemos los partidos. Con la gente de Rosario no se jode. No te van a salvar ni los mellis de la barra", culmina la desafiante conversación.

chats-spahn_w862.webp

Todo surge a partir del ofrecimiento que llegó a Unión por parte de Fortaleza por llevarse a Imanol Machuca. Desde la representación del jugador informaron que la misma fue de 4.4 millones de dólares y apuntaron contra el Tatengue, que salió a responder con un comunicado asegurando que el ofrecimiento es de "una suma neta de 2,2 millones de dólares, sin especificar fechas, formas de pago ni vencimiento de la oferta", motivo por el cual lo rechazaron.

"Yo no viajo y no juego si no me venden", avisó Imanol Machuca, quien llegó en Reserva a Unión y tras años quiere emigrar al exterior. Por su parte, Spahn comentó: "La oferta al club llegó en una forma insuficiente e inaceptable. Nosotros vamos a apostar a lo deportivo. Tenemos una fuerte convicción de retener jugadores". Y agregó: "Si no quiere jugar, puede estar 18 meses sin jugar respetando su contrato".