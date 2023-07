Yamila Rodríguez pidió que no la ataquen más por su tatuaje de CR7

Ante la lluvia de cuestionamientos, la jugadora albiceleste difundió un comunicado en el cual pide que no se la ataque más y aclaró que el tatuaje que lleva en su piel de CR7 no significa que no le guste Lionel Messi.

“No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi", expresó la delantera del Palmeiras por su cuenta de Instagram.

Yamila Rodríguez comunicado.jpg

Y agregó: "A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele".

El descarto de Rodríguez fue realizado después de la derrota 1-0 del debut de Argentina en el Mundial 2023 ante Italia, partido en el que la delantera ingresó en los últimos minutos.

La exdelantera de Boca recibió el apoyo de sus compañeras de la Selección Argentina, que se preparan para disputar el jueves el segundo encuentro en el Mundial frente a Sudáfrica, en Dunedin.