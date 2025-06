El sacrificio que hizo Zuculini para volver al 100% en Racing: "Mi mujer me quería matar"

Zuculini quiere dejar atrás una serie de lesiones que lo marginaron, por lo que resignó mucho tiempo de descanso y disfrute con familia y amigos para ponerse a punto para el segundo semestre. Y su esfuerzo trajo recompensa rápida: anotó en el triunfo 4 a 1 a Olimpia, encuentro amistoso de pretemporada.

Lejos de descansar e irse de viaje a tierras paradisíacas como suelen hacer los futbolistas, Zuculini se mantuvo activo en la cancha y el gimnasio. "En el parate de 15 días que tuvimos pude seguir entrenándome y fortaleciendo. Mi mujer me quería matar porque solamente nos fuimos tres días de vacaciones. Pero ella me entiende, sabe cómo vivo este trabajo, este deporte", reveló el futbolista.

Embed ️ "Decidí hacer una pretemporada sin molestias, sin dolores. En el párate de 15 días pude seguir entrenando. Mi mujer me quería matar porque solamente nos fuimos 3 días de vacaciones. Gustavo me dió el privilegio de jugar 45 minutos".



️ Bruno Zuculini sobre su recuperación. pic.twitter.com/OasTfozdnp — Racing Radio (@RacingRadioClub) June 28, 2025

Con este entrenamiento plus, el volante completó las sesiones físicas sin molestias, lo que considera un avance clave tras un semestre irregular. “Por suerte pude empezar bien y terminar de la mejor manera. Hicimos una gran pretemporada”, valoró y destacó el trabajo grupal en la preparación llevada a cabo en Ciudad del Este, Paraguay.

En el encuentro disputado en el Defensores del Chaco, saltó desde el banco durante el segundo tiempo y selló su actuación con un gol, tras capturar un rebote del arquero rival luego de un remate de Maximiliano Salas. "Hoy tengo el estado físico y el aire que se requiere. Si voy al ataque tengo que ir como fui. Si tengo la voluntad de llegar al área rival, también tengo que volver para defender en la mía. Mi físico por ahora me lo permite. No lo hago siempre, sólo en jugadas que pueden ser claras. Quizás a veces me equivoco porque voy de más. Es algo que fui mejorando", analizó con ESPN.

Respecto a su rol en el partido, agradeció la confianza de Costas y se lamentó por no haber marcado un doblete: “Gustavo me dio el gusto y el privilegio de jugar 45 minutos contra un gran equipo y por suerte pude convertir un gol. Me erré otro gol muy claro y me voy a quedar toda la noche con ese”.

Por otro lado, sobre la posible salida de Maximiliano Salas, con quien se abrazó en el festejo, comentó: "Tiene la camiseta de Racing, hizo toda la pretemporada con nosotros, ahora lo voy a ver adentro del vestuario porque es una gran persona que conocí hace un año y medio y me ayudó a cumplir el sueño toda mi vida que era salir campeón con Racing (...). Será un problema de los dirigentes, algo que ellos tendrán que resolver, nosotros nos seguimos preparando porque tenemos una final el miércoles (duelo contra San Martín de San Juan por 16avos de Copa Argentina)".