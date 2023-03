El Tata Martino sobre dirigir a Boca: "Vamos a ver si ocurre"

Consultado por el programa partidario Puro Boca, el Tata contestó: "No es algo que me haya planteado, llegado el momento si es necesario me lo voy a plantear”. De esta manera, se da por sentado que no recibió aún una propuesta del Consejo de Fútbol y que la escucharía de llegar a presentarle. Y agregó con algo de expectativa: "Vamos a ver si ocurre". Ahora se encuentra libre después de su paso por la Selección de México.

Con el debut en la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, la dirigencia de Boca quiere cerrar rápido a un nuevo entrenador. Martino es el que más gusta, aunque hay otros nombres también puertas adentro. En los próximos días habrá conversaciones con el Tata y seguramente algún otro técnico, como puede ser José Pekerman, para hablar del proyecto deportivo y contrato que está dispuesto a ofrecer el club y la idea del entrenador con respecto al equipo.

El sábado dirigirá Mariano Herrón (con su ayudante Claudio Morel Rodríguez) y esperan tener un nuevo entrenador para el jueves 6 en el debut en la Libertadores ante Monagas. Y así ir por a fondo por la levantada y el sueño de la Séptima.