"Qué forma más linda de cerrar estas fechas, impresionante hoy toda la gente en Santiago del Estero. ¡¡¡Ojalá que podamos seguir compartiendo juntos muchos momentos como estos y que esta locura no se termine nunca!!!", escribió la Pulga en su Instagram.

posteo-messi_w862.webp

Acerca del futuro del astro en la Selección Argentina, Lionel Scaloni advirtió en la conferencia de prensa: "No estoy en su cabeza, no sé lo que piensa... No sé lo que va a hacer. No corresponde. Lo que quiero es que juegue, que esté en una cancha, que sea feliz. Me gustaría que siga jugando".

Por otra parte, se refirió a al hat trick que convirtió para superar los 100 goles con la Albiceleste: "Los 102 goles... Espero que sean más. Merece todo el reconocimiento. Está bueno que haya sido en suelo argentino y eso tiene un valor especial también".