El volantazo que podría meter Stillitano en Independiente

Pensando en el choque con Banfield del próximo domingo a la noche en el Florencio Sola, el DT no descartaría cambiar de esquema y utilizar una línea de cinco defensores, sistema que fue muy criticado por los hinchas durante el ciclo de Julio César Falcioni. Aunque la intención de Stillitano sería que los laterales sean netamente ofensivos.

Así, y con respecto a la derrota contra Defensa y Justicia del pasado fin de semana, Joaquín Laso ó Cristian Javier Báez son los centrales que podrían sumarse a la zaga conformada por Sergio Barreto y Ayrton Costa. Además, el ya recuperado de la luxación en el hombro, Luciano Gómez, ocuparía el lateral derecho, mientras que por el costado izquierdo podría jugar Damián Pérez o incluso algún extremo.

Eso sí, si Stillitano decide inclinarse por los cinco defensores, tendría que sacrificar a uno de los volantes (Iván Marcone, Kevin López, Mateo Baltasar Barcia ó Juan Cazares), y esa es al menos por ahora la principal incógnita: ¿quién sale?

Volvió 'Chila' Márquez y pelea por un lugar en el equipo

El extremo de 21 años había sufrido la torcedura de uno de sus tobillos durante una práctica de Independiente a principio de mes y, aunque no era de gravedad, había generado preocupación en el cuerpo técnico. En la tercera fecha frente a Vélez no completó el partido y contra Defensa fue al banco pero no sumó minutos.

Tras el necesario descanso, participó de un fútbol reducido en la práctica del martes, junto a quienes no jugaron o sumaron pocos minutos ante los de Varela. Stillitano podrá tenerlo en cuenta para el encuentro con Banfield del próximo domingo. ¿Será titular?