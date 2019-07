Si el acuerdo de palabra que tiene River con Adidas se hace efectivo, deberán cambiarse y mucho los números que tiene firmado el Millo. Boca el primer año entre, bono y regalías, estaría recibiendo un monto de 15 millones de dólares, con un dólar tope a 70 pesos. River, si la situación se mantiene tal como ahora, percibirá poco más de la mitad.

La marca de las tres tiras, histórica aliada de River en la vestimenta desde 1982, firmó contrato con River por 6 años en 2015, de modo que, a falta de 2 temporadas más, el Millo tendrá que volver a negociar para que Adidas cumpla con ese gesto de costumbre que se viene manteniendo desde que sellaron el primer contrato.

En claro gesto de enojo y fastido, D´Onofrio, que siempre anda con un pullover rojo colgado de los hombros a modo de cábala, en especial en los viajes, ayer se lo puso y dejó a la vista la marca de esa prenda: Nike. Todo un símbolo.

Actualmente, River recibe U$S 5.350.000 por año más IVA, obteniendo finalmente U$S 6.473.500. A esa cifra se le debe sumar un mínimo de U$S 1.800.000 garantizados (U$S 2.178.000 con impuestos) en concepto de venta de ropa. De acuerdo a lo firmado, River recibirá en total U$S 8.651.500 gracias al convenio de 2019, mientras que el próximo año el monto global está contemplado en U$S 8.712.000. Resta saber, sin embargo, sí todo este presupuesto será modificado tras el acuerdo con Boca.