Escándalo: un arquero de Primera C denunció un intento de soborno

Así lo denunció en un posteo en sus redes sociales Javier Balbuena, el arquero de Puerto Nuevo de la Primera C, que en la previa del encuentro entre su equipo y Alem recibió, según su relato, un llamado de un entrenador, el cual trató de sobornarlo.

“Este triunfo (1-0) se lo dedico a esa persona, que ayer me llamó, que está metido en las apuestas. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de Zona Sur. Me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior. Increíble que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores”, comenzó.

Y el jugador continuó: “Me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso, pero te respondo por acá. Seremos un club humilde, con carencia como todos los clubes del Ascenso, pero jamás aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero, en el cual me siento un hincha más, en el cual estoy convencido de que seguiremos haciendo historia y vamos a dejar el nombre de Puerto Nuevo bien alto”.

Y también advirtió que de volver a recibir él o uno de sus compañeros otro llamado, hará público el nombre del entrenador que se comunicó con él para ofrecerle dinero: "Te recomiendo no llamar más a ninguno de los míos, porque ahí sí tiro tu nombre y apellido. Vamos Puerto, carajo".