Marcelo reveló que le hubiese gustado jugar en Boca

"¿En dónde me hubiese gustado jugar? En Boca, Boca Juniors, claro", respondió enseguida ante la consulta de Diario Olé. La principal razón de ese deseo es Juan Román Riquelme, a quien definió como un referente tanto dentro como fuera de la cancha. “Siempre nos trató súper bien. Me hubiese encantado jugar con él”, agregó el ex lateral merengue.

El vínculo entre ellos no es nuevo. En 2023, cuando Fluminense visitó Buenos Aires para enfrentar a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores, el equipo carioca se entrenó en Casa Amarilla. Allí, Román los recibió y les regaló camisetas a varios jugadores, entre ellos, al propio Marcelo, quien agradeció con una emotiva publicación en redes.

image.png

Marcelo posó con la nueva camiseta de Boca antes del inicio del Mundial de Clubes.

“Encuentro especial con un ídolo. ¡Muchas gracias por el recibimiento y por la camiseta!”, escribió entonces el brasileño, junto a una foto en la que posaba con Riquelme. Ese gesto quedó grabado en su memoria. Tiempo después, cuando Román ganó las elecciones en Boca, Marcelo también expresó su felicidad por la victoria de su amigo.

“Riquelme es muy amigo mío y estoy muy contento por él. Creo que ahora Boca va a estar mucho mejor porque él es increíble”, declaró en la previa al Mundial de Clubes 2023. Las palabras del campeón de Champions y Libertadores no pasaron inadvertidas y causaron revuelo en el mundo Boca.

Marcelo conquistó cinco Champions League con Real Madrid y una Copa Libertadores con Fluminense, pero aún así se quedó con ganas de haber vestido la azul y oro en la Bombonera. Su deseo se suma al de otras estrellas mundiales que también expresaron su amor por Boca y dejan en evidencia la grandeza del club.