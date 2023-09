Estrenos triunfales del Liverpool de Mac Allister y la Roma de Dybala

Tras comenzar perdiendo, los Reds lo dieron vuelta y se impusieron por 3 a 1 al Lask austríaco con goles de Darwin Núñez, Luis Díaz y Mohamed Salah, todos en el segundo tiempo. Mac Allister ingresó a los 60 minutos de juego.

La Loba sufrió pero venció 2-1 al FC Sheriff de Tiraspol gracias a los tantos de Kiki en contra y Romelu Lukaku. Leandro Paredes entró a los 27' del primer tiempo por el lesionado Renato Sanches, mientras que Dybala reemplazó a El Shaarawy a los 15' del complemento y en una de sus primeras acciones, participó del gol del delantero belga.

Otros resultados de la UEFA Europa League

Bayer Leverkusen (Exequiel Palacios titular) 4-0 Hacken

Qarabag 1-0 Molde

Panathinaikos 2-0 Villarreal

Rennes 3-0 Maccabi Haifa

Servette 0-2 Slavia Praga

Union SG (Kevin Mac Allister titular) 1-1 Toulouse

Ajax 3-3 Olympique Marsella

Atalanta (Juan Musso titular) 2-0 Rakow

Brighton 2-3 AEK Atenas

Olympiakos 2-3 Friburgo

Rangers 1-0 Betis (Guido Rodríguez y Germán Pezzella titulares)

Sturm Graz 1-2 Sporting Lisboa

Sparta Praga 3-2 Aris Limassol

West Ham 3-1 TSC

Beltrán y Nico González, titulares en el empate de Fiorentina en la Conference

Al equipo Viola se le escapó el triunfo sobre el final del partido en su visita al Genk belga (el ex Argentinos Juniors Matías Galarza jugó los 90 minutos). Fue 2-2 con un doblete de Luca Ranieri para los italianos, que tuvo el estreno de Lucas Beltrán desde el arranque y la presencia del ex Stuttgart. Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino no sumaron minutos.

Por otro lado, Emiliano Martínez fue titular en la derrota como visitante de Aston Villa, por 3 a 2 frente al Legia Varsovia polaco.

Otros resultados de la UEFA Conference League

Frankfurt 2-1Aberdeen

Fenerbahce 3-1 Nordsjaelland

Ferencvarosi 3-1 Cukaricki

HJK 2-3 PAOK

Ludogorets 4-0 Spartak Trnava

HSK Zrinjski 4-3 AZ Alkmaar

Brugge 1-1 Besiktas

Dinamo Zagreb 5-1 Astana

FC Lugano 0-0 BodoGlimt

Maccabi Tel Aviv 3-2 Breidablik

Bratislava 2-1 KI Klaksvik

Viktoria Pilsen 1-0 Ballkani

Zorya Lugansk 1-1 KAA Gent