Estudiantes no tiene alternativas: gana o queda afuera

Estudiantes no mostró su mejor cara en el partido de ida aunque contó con algunas oportunidades de gol como para llevarse un mejor resultado.

Para superar a los trasandinos el conjunto platense tendrá que mostrar el mismo nivel que lo llevó a liderar la Copa de la Liga Profesional, certamen en el que cosechó 12 puntos en cuatro partidos.

“Debemos tener orden y ser inteligentes. No tenemos que desesperarnos y aprovechar las situaciones. Que no nos pase lo mismo que en Chile, donde generamos cinco o seis chances claras y no pudimos convertir”, señaló el entrenador Ricardo Zielinski en la previa del partido.

“Será un partido intenso, buscaremos doblegarlos por afuera y hacerles sentir el rigor. Ellos salen bien de contragolpe, son rápidos y tenemos que marcar bien en ataque”, agregó el técnico y reconoció que "hay ansiedad pero el equipo se tiene que acostumbrar a jugar con esta presión, un club como Estudiantes exige eso”.

Audax Italiano contará con dos variantes obligadas por las expulsiones de Nicolás Fernández y Fabián Torres en la zona defensiva.

Según se observó en la semana, el entrenador chileno Ronald Fuentes colocará a Raúl Osorio y Gonzalo Álvarez.

El ganador pasará a la ronda 3 y buscará un lugar en la fase de grupos ante el vencedor de Everton (Chile) y Monagas (Venezuela).

PROBABLES FORMACIONES

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Mas; Fernando Zuqui, Jorge Morel, Jorge Rodríguez y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Raúl Osorio, Carlos Labrín, Gonzalo Álvarez y Roberto Cereceda; Osvaldo Bosso, Fernando Cornejo, Jorge Henríquez y Michael Fuentes: Germán Estigarribia y Lautaro Palacios DT: Ronald Fuentes.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports.