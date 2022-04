Estudiantes rugió en el final, se clasificó y amargó a Colón

Embed

El Sabalero había pegado desde temprano. En tan solo tres minutos, se puso en ventaja con un rebote que capturó Christian Bernardi tras un remate del Pulga Rodríguez y luego el Pincha lo empató con un gol de Jorge Morel por intermedio de la tan sagrada pelota parada.

Pero Colón, que era mejor, pasó de nuevo arriba con un golazo del Pulga. El Negro presionó arriba, se la quedó Aliendro y el volante creativo abrió para el Diez. Desde allí, el capitán controló y la clavó en el ángulo con un derechazo sutil.

Para el complemento, el local perdió al autor del segundo gol y se despertó la preocupación en Santa Fe. Rodríguez fue presionado por la espalda, sintió una molestia y cayó al césped tendido del dolor. Lo tuvieron que sacar en camilla y podría ser una gran baja. Pese a eso, el Sabalé sostuvo la peligrosidad en el ataque.

Sin embargo, cuando la victoria estaba al caer, Néstor Pitana se excedió en la adición, y al octavo minuto pitó una falta para Estudiantes. El encargado de ejecutar desde media distancia y clavarla en el ángulo fue Bautista Kociubinski a los casi cien minutos de juego.

Estudiantes rescató el punto, se clasificó pese a jugar con varios juveniles y ahora a punta a la Copa Libertadores. Y le lanzó un baldazo de agua fría a Colón, que había sido superior, le metía presión a Boca y ahora quedó un paso atrás en la carrera por clasificar.

SÍNTESIS

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Joaquín Novillo; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Nelson Deossa y Jorge Morel; Hernán Toledo, Alan Marinelli y Carlo Lattanzio; Brian Orosco. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 4m, Bernardi (C); 23m, Morel (F); y 40m, Rodríguez (C).

Gol en el segundo tiempo: 53m, Kociubinski.

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Santiago Pierotti por L. Rodríguez (C); 14m, Franco Zapiola por Deossa; y Aaron Spetale por Toledo (E); 23m, Ramón Ábila por Bernardi; y Tomás Moschión por Aliendro (C); 28m, Ricardo Ramírez por Marinelli (E); 38m, Nicolás Fernández por Nuñez; y Gonzalo Piñeiro por Valdez (E); 48m, Paolo Goltz por Farías; y Brian Farioli por Beltrán (C).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier General Estanislao López