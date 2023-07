Estudiantes y Racing no pasaron del cero en La Plata

El elenco de Eduardo Domínguez encaró el compromiso con la urgencia de conseguir los tres puntos después de una derrota y tres empates consecutivos. Una necesidad parecida a la de Racing, que también venía de igualar, en el clásico ante San Lorenzo. Pero esas obligaciones distorsionaron: en lugar de salir a buscar el partido, los dos jugaron nerviosos, elaboraron poco y redondearon una presentación muy floja.

Por lo hecho en la segunda parte, la balanza se inclina más para el lado de La Plata. Estudiantes se soltó mejor en el complemento y convirtió en figura a Gabriel Arias, el culpable del cero en el arco albiceleste. La intervención de Mariano Andújar tampoco faltó y en el primer tiempo hizo lo propio.

Estudiantes y Racing ofrecieron un primer periodo deslucido. Trabado en la mitad de la cancha. Un juego sujetado a lo estratégico y no a lo espontáneo, por eso no hubo un futbolista que destaque por su desequilibrio. El foco estuvo en no perder las marcas, cerrar los circuitos. Y así se fueron al descanso con el tablero en blanco, más allá de un intento desde afuera de Jonathan Gómez.

Tras volver de los camarines, Estudiantes casi festeja por Mancuso, cuando el 14 del Pincha armó una gran jugada y sacó un derechazo que obligó a una muy buena respuesta por parte del arquero de Racing.

Con muy poco que remarcar en el desenlace, el empate en cero le encajó perfecto al desarrollo. Un resultado que no le sirve a ninguno y que siembra más incertidumbre que certezas.