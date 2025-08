Las 10 definiciones destacadas de Julio Vaccari tras la eliminación de Independiente

Después del partido, el DT Julio Vaccari hizo un análisis de la realidad de Independiente y dejó estas 10 definiciones destacadas:

1. "Momento difícil fue cuando agarré. Ese era una momento difícil, que si perdíamos cinco partidos más íbamos a pelear por el descenso; arrancamos y no sabíamos si llegaban los refuerzos, cuándo, cómo, de qué manera. Ese era un momento difícil".

2. "Y son esos los momentos que más me gustan, que más disfruto como entrenador. Es algo inexplicable, pero una adrenalina que se siente en el cuerpo, algo que realmente a mí me atrapa mucho. Donde más ganas me da de ser entrenador".

3. "La sensación en mi interior es amarga".

4. "Con el semestre que tuvimos el año pasado, todo el mundo espera que Independiente los pase por arriba a los rivales, salga campeón, sea el mejor equipo del mundo. En ese momento, mucha gente decía que Independiente era el mejor equipo del fútbol argentino y hoy, para muchos, somos un desastre. Somos el peor equipo del fútbol argentino. Yo creo que no es ni una, ni la otra".

5. "Se los dije recién a los chicos: más allá del resultado, sigo estando orgulloso de estos futbolistas. Por cómo se entrenan, porque intentan, porque me representan".

6. "Cuando todos pudimos alinearnos detrás de algo, le pudimos competir de igual a igual a todos".

independientebelgrano Independiente se despidió de la Copa Argentina tras la derrota contra Belgrano.

7. "Cuando vi el desarrollo del primer tiempo, me gustó cómo el equipo intentó empujarlo, intentó llevarlo por delante. ¿Cómo generamos? Muchísimo más por izquierda que por derecha, esas asociaciones y cómo nos metíamos casi en zona final... Esas cosas a mí me gustaron".

8. "Hay cosas positivas, hay cosas por rescatar. Hay que construir sobre eso y corregir las negativas".

9. "A estos jugadores les sobran ganas y calidad, depende de nosotros recuperar la solidez y que la tribuna vuelva a aplaudir”.

10. "Al hincha de Independiente le digo que tanto yo como los jugadores estamos dolidos como ellos”.

Después de la derrota contra Belgrano en la Copa Argentina, Independiente volverá a jugar el próximo sábado 9 de agosto contra River, por el Torneo Clausura. Y el miércoles 13 se verá las caras contra Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.