Fabricio Bustos "Falcioni nos cambió la cabeza"

“Falcioni nos cambió la cabeza, porque no nos están complicando tanto y estamos mejor parados en la cancha. Y eso pasó porque tomamos confianza los jugadores y eso es lo que nos está llevando a ser más competitivos. Pero la idea es seguir así porque esto recién arranca y es bueno para eso que el equipo esté así”, dijo a TyC Sports el marcador de punta codiciado por Boca y River.

"Y yo en lo personal también estoy bien en Independiente, pero sí es verdad que me dolió cuando me quisieron dar a cambio a Boca, porque hice méritos para estar donde estoy y sobre todo porque me crié en este club", advirtió.

Y luego de asegurar que "nunca" habló con el presidente del Consejo de Fútbol boquense, Juan Román Riquelme, también reveló que le molestó la forma en que se trató la renovación de su contrato con Independiente, "aunque por suerte todo se terminó arreglando para bien".

"Y aunque estoy contento en el club, siempre digo que me gustaría jugar en Europa, porque sería un salto importante en mi carrera que beneficiaría a mi familia pero también le dejaría algo al club. Pero no quiero apurarme porque todavía no cumplí 25 años, aunque ya estoy preparado para tomar una decisión si esa oferta me llega", subrayó.

"Por ejemplo Alan Franco parece que está a punto de irse al Atlanta United (de la MLS estadounidense) por lo que él dijo y también Falcioni. Y podría ser ahora", concluyó el lateral "rojo" que con Falcioni está recuperando el nivel que supo llevarlo un par de años atrás al seleccionado argentino.