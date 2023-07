"Fueron unos días bastante movidos. Más que nada el sábado. El cuerpo técnico decidió que no viaje y mis compañeros también me dijeron que no juegue, que ya está todo, que solo faltan detalles. Pero por otro lado se tomó la decisión de que viajara y sea titular", comenzó Farías en diálogo con TNT Sports.

Luego, agregó: "Son cosas complicadas a veces y me voy un poco caliente por lo de hoy, así que le pido perdón a la gente, a mis compañeros, porque necesitamos sumar y me tocó errar el penal. Tuve unos días bastante movidos y quizá con poca comunicación desde arriba, que pudo ser más ordenada"

Respecto a lo que puede vivir en la MLS, con Messi como compañero, expuso: "Es algo muy lindo y una experiencia única. Pero todavía no firmé nada, faltan ajustar un par de detalles. Estoy muy contento, ojalá se dé lo antes posible. A disfrutarlo que es el ídolo de todos".

Sería su primera experiencia fuera de Colón y en el exterior. "Quiero seguir mejorando y creciendo, y será más fácil con la clase de jugadores que van allí. Y no conformarme con lo que vengo haciendo, ir por más".

Por último, concluyó: "No sé que va a pasar. No sé si fue el último partido, se suponía que el último era el anterior. Me hicieron jugar y ya no sé. Lo único que digo es que salí del club y solo decir gracias por el apoyo y el aliento que me brindan".