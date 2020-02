Gallardo: "Acá no hay enojos, ni problemas de cartel, ni de egos, por eso es más fácil elegir"

Además agregó: “Sí el equipo está bien como hasta ahora, los demás esperan y deben ser soluciones de eso se trata la competencia que es muy sana y luego yo elijo. El que no juega siempre quiere jugar, eso esta muy bien, pero sin actitudes que no son las correctas. Pero eso no pasa porque acá el plantel tiene valores humanos y eso hace mucho más fácil decidir quien juega”.

OTRA FRASES DEL MUÑECO

Las polémicas sobre Defensa: “Nosotros tenemos que alejarnos de los temas y discursos que se tocan o se forman para condicionar, de lo que viene de afuera hay que alejarse, lo que importa es lo que piensa cada uno y que decisiones se toman. En lo personal intento que no me invada lo de afuera y no mido esas cosas porque hay de todo periodistas partidarios que hacen una agenda pero no me invade y si lo hubiera hecho hubiera cometido errores”.

Sobre el equipo titular del sábado: “No tengo el equipo mañana terminaré de verlo bien, tenemos que ver las evoluciones de Martinez Quarta y Paulo Díaz. Seguramente Scocco juegue en lugar de Borré pero tenemos tiempo y mañana definiremos todo”.

Sobre el nivel de su equipo: “Nosotros estamos bastante bien en lo futbolístico más allá que sumamos el cien por ciento de los puntos, lo hemos hecho con momentos mejores que otros pero eso tienen que ver con lo mental de las definiciones. Pero los futbolistas están bien, resolviendo cosas que se presentan en cada partido”.

Sobre el reconocimiento a Crespo: “Es linda la posibilidad de homenajear a un jugador que le dio goles de los más importantes de la historia, nada menos que los de una Copa Libertadores, es merecido y está bien que la gente pueda disfrutar de ese reconocimiento”.

ADEMÁS:

Tevez quiere un homenaje a Maradona: "Le doy todo, él se lo merece"

Sobre el rival y su juego: “Defensa demostró que juega de una manera muy similar en todos los partidos, apostando al uno contra uno, con una idea que la respeta. No sabemos qué hará contra River y debemos estar preparado para ese juego y también ante la posibilidad que pueda cambiar como han hecho otros equipos”.

Sobre la competitividad del fútbol argentino: “Acá lo que yo siempre rescato y que no pasa en otras ligas del mundo es que todos quieren ganar, todos compiten sabiendo que te pueden ganar y lo digo en general por los entrenadores, los jugadores, los preparadores físicos, y queda demostrado en la Copa Argentina muchas veces. Eso está en nuestro fútbol y es lo que hace al jugador argentino distinto”.

Sobre la posibilidad que juegue su hijo Nahuel en Defensa: “Eso ya no depende de mí. Nahuel es un jugador profesional y está en Defensa y Justicia. Debe estar preparado si le toca jugar. Debe hacer méritos. No depende de mí. Si es difícil? Puede ser difícil. Después, si juega bien, mal o no le toca, es otra situación. Un jugador profesional debe estar preparado para todo".

Sobre las situaciones de Juanfer y Pratto: "Juanfer está en un momento en el que está buscando sentirse lo más útil posible. Lo mismo que Pratto. Están tratando de hacer méritos para ser tenidos en cuenta. La poca cantidad de minutos se debe a que los futbolistas que vienen jugando lo vienen haciendo muy bien. Después de esta semana, empezamos la doble competencia. Voy a necesitar de ellos para que puedan estar bien para empezar a tener más minutos. Ese es mi desafío para cuando los necesite".

Sobre el esfuerzo y el talento: "El talento es difícil que venga naturalmente. El que lo tiene naturalmente, es muy valioso. Si querés ser mejor, tenés que trabajar más. Yo voy a casos muy puntuales. Es uno de los mejores futbolistas actuales y creo que de la historia. Uno es Messi y el otro es Cristiano. Son dos futbolistas profesionales, muy talentosos y profesionales. Siempre trabajan para ser los mejores. Le estaríamos errando si dijéramos que con el talento ya está. Si le agregás lo demás, podés ser el mejor"

Sobre el contrato de Scocco: "Existe la posibilidad de renovar como hicimos con Pinola, Ponzio y Enzo Pérez. Si Nacho no estuviera cómodo acá, ya hubiera tomado la decisión de irse. Se siente cómodo acá. Y sabe que le gustaría jugar sus últimos años en Newell's, su lugar de origen. Respetamos su postura, pero todavía no lo tiene definido. Sí tenemos que saber con qué jugadores tenemos que contar para el semestre que viene. Lo que depende de nosotros, lo tenemos que saber para tener que ir armando el equipo de cara al semestre que viene".