Gallardo y como jugó Defensa: “Lo qué pasó fue algo que no nos suele pasar y por eso lo dejo en el lugar de algo raro y aislado que nos llevó a estar desordenado pero lo corregimos. Pero hay que reconocer al rival, que hizo un buen partido y nos jugó de igual a igual. Pasó que nos desconcertamos que es algo que no suele pasar y que le dio chances al rival a manejar la pelota aún con el gol a favor”

Gallardo y las respuestas del equipo: “Fue un partido intenso y remarcó las buenas intenciones del rival, 20 minutos confusos y recién en el entretiempo nos acomodamos y luego del empate otra vez se puso duro viendo cómo se inició la tarde, no jugamos un buen partido desde lo individual y eso afectó a lo colectivo pero este equipo siempre tiene respuestas porque lo pudimos haber ganado y también perdido pero el momento pero lo empatamos y depende de nosotros”

Gallardo y el penal del inicio del partido: “Creo que el árbitro no la vio la mano del primer tiempo no puedo decir nada, para mí fue penal, pero no lo vio por ahí estaba mal ubicado y no puedo decir mucho más”

Gallardo y el viaje a Quito: “El desgaste hace que vayamos a ir con un equipo diferente, solo algunos vamos a repetir, la idea es que descansen muchos para ir a Tucumán. Los titulares se van a quedará acá para jugar esa final que nos gusta tanto jugar como no voy a creer en este equipo y en estos partidos que ya tantas veces jugamos”.

Gallardo y el mano a mano con Boca: “No vamos a jugar a Boca, vamos a jugar contra Atlético Tucumán y cuando nos preparamos para jugar finales contra Boca las ganamos, tenemos que preparar el partido ante Atlético Tucumán que es un rival difícil y que nos gusta jugar”.

Gallardo y lo que necesita: “Lo qué hay que decir es necesitábamos los 4 puntos y nos falta un triunfo eso hay que rescatar y Defensa juega bien hay que rescatarlo a veces se habla de mucha diferencia y no es tan así y hoy se notó, acá quieren competir y Defensa lo hizo”.

Gallardo y los cambios: “Buscábamos frescura en el ataque con Alvarez y Pratto y con Juanfer tener más la pelota, además Suárez estuvo con fiebre los últimos días y por eso no estaba bien, hasta el empate pudimos ganarlos también creamos muchas jugadas y el arquero tapó varias buenas jugadas”.