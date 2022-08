Gallardo tras la derrota de River con Sarmiento: "Dimos un paso atrás"

"(El plan de Sarmiento) No me sorprendió. Esperábamos un planteo muy parecido a lo que Damonte ya había realizado acá con Arsenal en el torneo pasado. Aquel partido lo pudimos ganar al final luego de un gran desgaste y sabíamos que iba a ser similar, pero hoy le dimos la facilidad de que en 45’ nos generaron dos situaciones y nos hicieron dos goles", empezó el entrenador

Y luego agregó: "A veces si no lo podes quebrar a esos rivales tenés que tener paciencia para mover la pelota, tenés que ir de un lado al otro, desgastarlo hasta que llega el momento. Pero con dos goles abajo fue diferente. Ahí necesitamos lucidez, creatividad, tener precisión en espacios muy reducidos... Y eso no lo tuvimos. Por eso no pudimos generarle peligro en casi ningún momento del partido".

Gallardo insistió con las falencias de River para hacer más goles: "No pudimos encontrar el desequilibrio que hay que tener. Tenés que tener paciencia bien entendida, manejo de la pelota con una velocidad distinta y mucho uno contra uno para romper ese cerrojo defensivo. Y no tuvimos esos jugadores que pudieran romper. Sí tuvimos el control pero no esa profundidad, y se nos hizo muy cuesta arriba".

En cuanto a los errores defensivos y la falta de eficacia, comentó: "No le puedo echar la culpa a la defensa cuando nos hacen goles ni a los atacantes cuando no convertimos. Somos un todo. Y en ese todo, no funcionamos. Dimos un paso atrás. Sí me molesta que con nuestra gente apoyando, generando lo que genera, no hallamos esa regularidad que necesitábamos". Pero, marcó: "El equipo cuando ataca tiene que atacar muy concentrado y cuando defiende, lo mismo. Y en esas desconcentraciones nos marcaron dos goles y se nos hizo difícil". Y se lamentó: "Era un buen día para seguir sumando y no lo hicimos".

Por último, el Muñeco explicó cómo salir de este mal momento, en el que River está fuera de los primeros 10 puestos (12° con 15 puntos, a 10 de la punta) en el torneo: "No hay que claudicar, es la manera que asumo como tal. En los momentos en los que las cosas no se dan, que no salen con fluidez, debemos intentar seguir confiando en el material que tenemos, en la calidad humana que tenemos y en la calidad futbolística. Necesitamos aprovechar estas semanas largas para poner en mejores condiciones físicas y futbolísticas a los jugadores. Y en eso voy a trabajar. No tengo otra forma de ver las cosas que no sea con trabajo. Y a partir de ahí seguir intentando que sea un equipo que vuelva a sentir esa dinámica competitiva, de equipo duro cuando juega, cuando ataca y cuando defiende. Eso tenemos que tratar de conjugar".