El Tata reveló que tanto Leo como Jordi Alba, quien también salió en el primer tiempo, que la idea era que no completaran el encuentro, aunque lógicamente no estaba en los planes que salgan en el primer tiempo. "Se manifestaron bien en los entrenamientos. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día", dijo.

A su vez, aseguró que ahora todo dependerá de su evolución "día a día" y que aguarda al "informe del médico". "Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", explicó el entrenador en conferencia de prensa.

"Si los hicimos jugar es porque estaban en condiciones de jugar. Probablemente era mejor hacerlos jugar hoy y no el domingo. Tenían que tener 45 ó 60 minutos de fútbol para llegar en mejores condiciones de ritmo a la final. De todas maneras, soy cauto con lo que pueda pasar, no soy determinante. Después de hablar con ellos, no tengo el mismo pesimismo que cuando los tuve que sacar", añadió.

Por otra parte, Martino contó cómo el momento en que Messi le pidió el cambio y aseguró que cree que se trata de la vieja molestia muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha: "Antes me hizo una seña que yo creí que era por él, y era por Jordi. Justo viene una jugada ofensiva, que él se mete de la izquierda hacia el centro. Creo que ahí es donde esa famosa cicatriz le molestó. Lo vi elongar y enseguida me miró".

"Vamos a ir día a día, tranquilos. Sé que tenemos una final pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo", sentenció el Tata, sobre las sorpresivas salidas de dos de sus grandes figuras durante el primer tiempo ante Toronto FC.