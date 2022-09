Gimnasia de Mendoza venció a Chacarita y quedó tercero

El Funebrero empezó ganando con gol del delantero Ricardo Blanco (11m PT) pero el conjunto cuyano lo dio vuelta con tantos del mediocampista Leandro Ciccoloni (27m PT de penal) y del delantero Santiago Solari (44m ST).

Gimnasia alcanzó el tercer puesto con 54 puntos (puestos de clasificación a cuartos de final del Reducido), a diez del líder Belgrano y uno por debajo del escolta, San Martín de Tucumán.

San Martín de San Juan en tanto goleó a Santamarina de Tandil por 4 a 0, de local, y subió al séptimo lugar. Matías Giménez (32m PT), Nicolás Franco (39m PT de penal), Martín Rivero (11m ST) y Tobías Coppo (40m ST en contra) anotaron los goles.

Otros resultados: Deportivo Madryn 1 (Lucas González)-Quilmes 1 (Federico González) y Atlanta 1(Gonzalo Klusener) - Estudiantes de Buenos Aires 0.

La fecha seguirá de la siguiente manera:

Domingo: 13:30 (TyC Sports), Deportivo Morón-Independiente Rivadavia; 15, Gimnasia (Jujuy)-Sacachispas y San Telmo-Guillermo Brown (Puerto Madryn); 15:30, Flandria-Mitre (Santiago del Estero) y Villa Dálmine-Agropecuario; 15:35 (TyC Sports), Almirante Brown-Instituto; 16, Güemes (Santiago del Estero)-Instituto; 16:30, Alvarado-Nueva Chicago, Estudiantes (Río Cuarto)-Deportivo Maipú y Chaco For Ever-Atlético Rafaela; 20:10 (Direct TV) Belgrano-Tristán Suárez.

Lunes: 15:30 (TyC Sports), Deportivo Riestra-San Martín (Tucumán); 19:10 (TyC Sports), Temperley-Ferro; 21:10 (TyC Sports), All Boys-Brown (Adrogué). Libre Almagro.

Posiciones: Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Gimnasia (M) 54; Instituto 53; All Boys 51; Estudiantes (RC) 49; San Martín (SJ) 48; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Independiente Rivadavia y D. Belgrano 46; Riestra 45; D. Madryn 43; Quilmes y Brown (PM) 41; Chacarita 40; D. Maipú, D. Morón, Brown (A), Mitre (SE), Almirante Brown y Ferro 39; Atlanta 37; Agropecuario, Güemes (SE) y Gimnasia (J) 35; San Telmo 32; A. Rafaela 30; Temperley y Villa Dálmine 29; Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 28; Tristán Suárez 26; Sacachispas 25; Santamarina 24.