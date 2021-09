Godoy Cruz venció a Racing por penales y se metió en cuartos

El rival del Tomba en los cuartos será Tigre.

El conjunto de Mendoza fue el que mostró más seguridad en el arranque. Mientras que a la Academia le costó avanzar la mitad de cancha y sintió la presión constante del rival.

A los 13, Godoy Cruz reflejó en el resultado su superioridad rompiendo con el empate sin goles. En una contra letal, Ezequiel Bullaude recibió un gran pase de Sebastián Lomónaco y definió abajo del arco festejando el 1-0 para su equipo.



Los dirigidos por Claudio Úbeda no tuvieron tiempo de reaccionar y apenas tres minutos después sufrieron el segundo tanto de su contrincante. Los de Mendoza encontraron una vez más el espacio para atacar y gracias a un perfecto disparo de Valentín Burgoa, quien no fue presionado en momento alguno, cambiaron el resultado parcial a 2-0.

Racing tuvo muchas dificultades para crear jugadas de gol y prácticamente no tuvo aproximaciones. Godoy Cruz, por su parte, pese a estar arriba por dos tantos no se relajó y mantuvo su buen rendimiento para evitar el descuento del equipo de Avellaneda.



Sobre el final del primer tiempo apareció Lisando López para alcanzar el descuento. El capitán de la Academia recibió un centro de Eugenio Mena y de cabeza colocó el 2-1 que dejó con vida a su equipo.

Ya en el complemento los dirigidos por Claudio Úbeda mejoraron notablemente y salieron al campo de juego con más iniciativa. A los 3, Tomás Chancalay sorprendió con un bombazo y el balón se fue al córner.

El cambio de actitud que tuvo el conjunto de Avellaneda no solo se reflejó en el juego, sino que también en el resultado. A los 17, Enzo Copetti de cabeza alcanzó el empate 2-2. ese gol le dio aún más confianza al elenco blanquiceleste que generó interesantes llegadas.



Godoy Cruz atravesó un momento de incertidumbre en donde no logró plasmar ideas para ser nuevamente el protagonista. Aún así a los 33 apareció Matías Ramírez creando una gran jugada y con un bombazo volvió a poner a su equipo arriba en el marcador por 3-2.



Racing no dejó de insistir y fue a los 44 que concretó el tercer gol. Javier Correa apareció sobre la hora y de cabeza anotó el 3-3 que derivó en la definición por penales.







PENALES



Godoy Cruz: O O O O O



Racing: O O O O X



Finalmente, cuando todo era parejo desde los doce pasos, el arquero Juan Espínola logró controlar el disparo de Copetti y Godoy Cruz festejó el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina, en donde se enfrentará con Tigre.