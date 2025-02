Guardiola se refirió al paso de Julián Álvarez por el City: "Habría jugado más en 2025"

"No me siento responsable por ello (la salida de la Araña), el club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenia muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado", aseguró el entrenador que es considerado uno de los mejores de la historia del fútbol.

Y comentó una sonrisa al hablar de su gran actualidad en el Colchonero: "Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices".

image.png

A su vez, el técnico español aseguró que en este 2025 podía haber tenido más relevancia en un City alicaído: "En la vida esto pasa a veces, él quería más protagonismo y con Erling (Haaland) a veces costaba. Este año evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido habría jugado mucho más. Pero él está feliz y es lo más importante".

Por otro lado, Guardiola palpitó la revancha con el Merengue y aclaró su llamativa frase: "¿Tú me crees lo que dije que tenemos un 1%? Les mentí. Por primera vez no me creyeron. Siempre que digo lo que pienso no me creen".

Y cerró: "Lo que es verdad que dije el comentario porque después del partido en Inglaterra estábamos fuera, ¿verdad? El 1% estaba ahí. Después de que pasan los días, uno se anima, pero no es el mejor resultado. Intentaremos pasar, por supuesto".

El City necesita goles y el delantero argentino viene sacudiendo las redes cada vez más seguido bajo el ala de Diego Cholo Simeone. Desde que se marchó, los Citizens sintieron su ausencia pero el DT no se arrepiente de haberle abierto la puerta del fondo del Etihad Stadium.