"No más preguntas sobre Colapinto": el prensa de Alpine prohibió mencionarlo en la conferencia de Doohan

Previo a la interrupción del encargado de comunicación de la escudería francesa, Doohan había asegurado que no se siente “minado” por la contratación del sudamericano y había afirmado: “Siempre vas a tener presión porque este es un deporte muy despiadado. Sea cual sea la tensión, espero abrazarme a eso y disfrutar de mi temporada en la F1".

Las preguntas de los periodistas también fueron muy filosas, al límite de la falta de respeto. "¿No te sientes menospreciado con la llegada de Colapinto?", le preguntó uno y otro fue por más: "¿Cómo reaccionarías si después de cinco carreras entra Franco por vos? ¿Frustrante? ¿Molesto? ¿Te reirías?". Después de ésta última interrumpió el prensa.

Embed LAS PREGUNTAS SOBRE COLAPINTO QUE INCOMODARON A DOOHAN: en la previa a la presentación de la F1, el piloto titular de Alpine vivió un tenso momento al ser consultado por la presencia del argentino en el equipo.



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/ZdsY0El80Y — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2025

Colapinto llegó a la fábrica gala para ser hombre de reserva en la siguiente campaña, tras cosechar cinco puntos en nueve grandes premios con Williams en 2024. Su arribo, promocionado por el consejero italiano Flavio Briatore -impulsor de las carreras de Michael Schumacher y Fernando Alonso- despertó especulaciones acerca de la seguridad del trabajo de Doohan, quien tendría aseguradas tan solo cinco carreras para 2025. Pierre Gasly, también presente en la conferencia, es el piloto número uno del equipo.

En una entrevista con Le Parisien, Briatore aseguró: “Comenzaremos el año con Pierre [Gasly] y Jack (Doohan). Después, veremos a medida que avance la temporada. Sí hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio. En la F1 no se puede ser emocional”.