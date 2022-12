Guido Rodríguez: el futuro de Scaloni, Messi y su promesa por el Mundial

Al ser consultado sobre la continuidad de Lionel Scaloni como DT de la Albiceleste, el volante respondió: "Es un tema dirigencial pero ojalá se pueda arreglar porque estamos contentos con todo el grupo de trabajo y con el staff que nos acompaña y tira para adelante". Según dijo Claudio Tapia, presidente de AFA, el acuerdo de palabra está y se firmará cuando Scalo vuelva de España.

Por otro lado, el surgido en River se refirió a la conquista del Mundial, pero hizo hincapié en la importancia de que particularmente Lionel Messi lo gane. "Era el sueño de todos, como argentinos, que Leo consiga eso. Que él esté contento. No le hacía falta nada, pero siempre es lindo que los mejores jugadores del fútbol ganen ese trofeo", expresó.

En la misma línea, agregó: "Él es el mejor y que lo haya podido ganar y que hayamos sido parte de ese plantel que lo ayudó a conseguirlo es un orgullo y es algo que nos va a quedar para siempre".

El futbolista del Betis español también opinó sobre el acompañamiento de los hinchas argentinos durante la Copa del Mundo y ya finalizada: "Fue una locura lo de la gente, íbamos viendo a lo largo del Mundial cómo lo vivía y lo ilusionada que estaba. Cuando ganamos allá veíamos la locura que era, pero cuando llegamos acá nos dimos cuenta de verdad esa energía de sentir a la gente de cerca".

Y sumó: "El día del micro fue una locura, fue hermoso y es un recuerdo que nos quedamos para siempre. Lo disfrutamos mucho y lo más importante es que todo el pueblo argentino lo disfrutó".

Por último, Guido confesó que debe tatuarse la Copa como parte de una promesa que hicieron junto a Emiliano Martínez, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli y Germán Pezzella. "El Dibu ya se hizo la Copa. Yo no me hice, pero me tengo que hacer. No como se hizo el Dibu, cada uno elige su Copa pero algo nos tenemos que hacer...", comentó.

Y sobre las críticas que está recibiendo el 'Dibu' en el mundo por sus gestos, aseguró que "cuando pasan estas cosas hay mucha gente comentando y es un poco el precio de lo bien que hizo todo el trabajo", y dejó en claro: "Sé la persona que es, lo respetuoso que es, lo trabajador que es y las cosas se irán poniendo en su lugar con el tiempo, no hace falta aclarar nada".