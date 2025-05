La toma diaria de una vitamina alarga la vida por 3 años: ¿cuál es?

El estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, forma parte de la investigación VITAL, "el primer ensayo aleatorizado a gran escala y de largo plazo que demuestra que los suplementos de vitamina D protegen los telómeros y ayudan a preservar su longitud", explicó la coautora de la investigación JoAnn Manson.

Los científicos también observaron que la vitamina D ayuda a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento, como el cáncer y las enfermedades autoinmunes, agregó Manson.

El estudio

El subestudio de telómeros de VITAL incluyó a 1.054 participantes, hombres de 50 años y más; y mujeres de 55 años y más, que ingirieron a diario 2.000 UI de vitamina D3 o un placebo. Los resultados mostraron que quienes tomaron vitamina D3 experimentaron una reducción significativa en el acortamiento de los telómeros en el transcurso de cuatro años, equivalente a prevenir casi tres años de envejecimiento biológico.

En cambio, el placebo con los suplementos de ácidos grasos omega-3 no mostró un impacto relevante en la longitud de los telómeros. "Nuestros hallazgos sugieren que la suplementación dirigida de vitamina D podría ser una estrategia prometedora para frenar ciertos procesos de envejecimiento biológico", concluyó el autor principal del estudio, Haidong Zhu.

Beneficios de la ingesta de vitamina D

La vitamina D es un nutriente que el cuerpo necesita, junto con el calcio, para formar los huesos y mantenerlos sanos. El cuerpo puede absorber el calcio solamente si tiene suficiente vitamina D. El calcio es un componente fundamental de los huesos.

También cumple muchas otras funciones en el organismo. Es fundamental para el sistema inmunitario y ayuda al funcionamiento de los músculos y las neuronas cerebrales.

Esta vitamina no se encuentra en muchos alimentos, a menos que se la añada. Por ejemplo, se suele añadir a la leche y a los cereales fortificados. También está presente en pescados como el salmón, la caballa y las sardinas. El cuerpo también produce vitamina D al exponerse directamente a la luz solar.

La cantidad de vitamina D que puede producir el organismo depende de varios factores. Por ejemplo, la hora del día en que la persona se expone al sol, la estación del año, el lugar donde se vive y el color de la piel. Dependiendo del lugar donde vivas y de tu estilo de vida, es posible que recibas muy poca vitamina D del sol durante el invierno. Aunque el protector solar es necesario para prevenir el cáncer de piel, su uso también puede reducir la cantidad de vitamina D que produce tu cuerpo.

Muchas personas mayores no reciben suficiente luz solar directa. Y también pueden tener dificultades para absorber esta vitamina. Otras personas que podrían no obtener suficiente vitamina D son los bebés alimentados con leche materna, las personas de piel negra o morena, y aquellas que tienen obesidad o que se han sometido a una cirugía de derivación gástrica. Las personas que tienen afecciones que afectan la absorción de grasas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, también podrían no obtener suficiente vitamina D.

Tomar un suplemento de vitamina D o un multivitamínico con vitamina D puede ayudar a mejorar la salud ósea. La cantidad diaria recomendada de vitamina D es 400 unidades internacionales (UI) para los niños de hasta 12 meses, 600 UI para personas de 1 a 70 años y 800 UI para personas mayores de 70.

Se debe recordar siempre que antes de tomar cualquier medicamento, se debe consultar a un profesional médico matriculado.