En primer lugar, Costas habló del desarrollo del juego. "No era lo que esperábamos, hicimos un primer tiempo muy malo, desastroso. Nos ganaron en todos los duelos individuales y no supimos pararnos. En el segundo, fue un poco más parejo pero tampoco lo que queremos nosotros. Hoy hicimos todo para perder, por eso vamos a hacer cambios", aseguró.

Luego, refiriéndose a la segunda parte del partido, analizó: "Se emparejó, lo podríamos haber empatado pero también ellos nos podrían haber hecho otro gol. No voy a poner excusas, se jugó mal y cuando jugas mal casi siempre te toca perder. Hay que seguir trabajando y buscar alternativas. Los chicos que entraron lo hicieron bien y por suerte en tres días ya tenemos otro partido".

Por último, Costas hizo hincapié en la actitud y el juego de sus dirigidos, y fue muy crítico. "Esta derrota nos duele porque no la esperábamos, pero más allá de la derrota, la poca personalidad que tuvimos en el primer tiempo… Nosotros no supimos, eso es lo que más me duele. A veces cuando no te salen las cosas, tenemos que tener esa actitud y esa rebeldía", sentenció el entrenador.

La increíble regla que puso Gustavo Costas en Racing: "Acá nadie puede usar el color rojo"

Gustavo Costas es fanático de Racing desde chico y en una entrevista con Olé reveló sobre su relación con el color que identifica a Independiente: "Está prohibido, es algo de familia ya. En mi casa tampoco... Acá nadie puede usar el rojo. No tengo nada rojo".

Luego, más allá de las risas, contó cómo fue y es su relación con los hinchas del otro equipo de Avellaneda, su clásico rival. "Hay respeto. Yo nací y me crie acá en Avellaneda. Tengo muchos amigos hinchas de Independiente. Eran más de ellos que de los nuestros. Había que tener huevos para ser hincha de Racing en Avellaneda en esa época", agregó el entrenador.

Costas también recordó su paso como DT por Independiente Santa Fe de Colombia, que además de compartir el nombre con el Rojo luce los mismos colores. "Yo iba con una de color gris. Y ahí es donde gané más campeonatos: cinco. Y cada vez que salíamos campeones, nos daban la roja pero yo la llevaba en la mano".