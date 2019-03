Mientras descansa Ponzio jugó un partido de muy buen nivel Zuculini, cuando esperan a Juanfer está el pase fino de Ferreira, ante el parate para Borré cumple siempre Suárez y ante la lesión de Nacho Fernández, Enzo Pérez volvió con todas las luces.

Cuando River sufría por las bajas por lesiones que obligaron a buscar a un refuerzo como Angileri y cuando el Muñeco dudaba en darle descanso a algunos titulares, desde el banco encontró respaldo para obtener un buen crédito para el futuro cercano. Matías Suárez volvió a jugar de titular como contra Banfield esta vez para que descanse Borré. Él Oreja volvió a anotarse con un gol y un desgaste fenomenal como para dejar a la vista que está listo para cuando lo llaman. Gritos, presión, pase, pivoteo y opción fue el menú que ofreció el ex jugador de Belgrano como para sentirse importante más allá de ser titular o no.

ADEMÁS:

River fue contundente ante Newell's y se acomodó en zona de Libertadores

Enzo Pérez que arrancó de titular y luego se lesionó en dos ocasiones volvió a un gran nivel. No es casualidad que los dos mejores partidos de River en el semestre fueron ante Godoy Cruz, Racing y Newell’s, en los tres el mendigo uno estuvo ahí cerca del volante central para buscar el pase que abre la jugada y clarifica. Gallardo lo sacó en el segundo tiempo para cuidarlo y que juegue en Lima. Sin Palacios, sin Nacho y con Juanfer afuera, River tiene el jugador todo terreno para esas labores de conducción.

Bruno Zuculini fue otro que la rompió. A Ponzio no le da para dos partidos por semana y Zucu dijo acá estoy y si es necesario me acomodo en la defensa. Hasta media hora de marcador central jugó cuando el equipo perdió a Rojas por lesión. Va a jugar seguido Zuculini como para que no relaje el gran capitán. Todo bien hizo Zucu: cortes y pases siempre a un compañero.

En esa línea anduvo el pibe Ferreira, vestido de Juanfer por la pegada, por el gol de tiro libre y porque le hicieron un penal. Si bien por momentos no apareció en el juego -igual que el colombiano- en las apariciones fue el encargado de estar siempre en las jugadas de gol. El juvenil hizo que la magia de Juanfer no se extrañe tanto.

De la Cruz que no arrancó de titular y la vuelta de Scocco con gol incluido van también en ese mismo sentido, de más jugadores que no se quieren quedar afuera.River debe jugar 4 partidos más en 10 días y además va a recuperar a Montiel y quizá hasta debute Angileri, mientras tanto el equipo volvió a ser largo, con recambio y sobre todo con alternativas confiables.