River fue contundente ante Newell's y se acomodó en zona de Libertadores

Antes de los 5 minutos la casa de River se notó en orden. Con una buena cantidad de volantes, cinco, en el círculo central los locales plantaron bandera y pisaron fuerte. Así a los 3 llegó mediante un corner un centro de Cristian Ferreira que encontró la frente de Lucas Martínez Quarta quien infló la red y quebró la paridad inicial.

Con la frente alta y una actitud sólida, el toqueteo del Millonario hizo su aparición en escena. Matías Suárez e incluso Nicolás de la Cruz tuvieron oportunidad de aumentar diferencias, pero la puntada final les pasó factura. Hasta los 23, que el local volvió a usar la cabeza. En esta oportunidad Camilo Mayada mostró sus dotes de velocista, llegó por izquierda al fondo y mandó un centro que de cabeza Matías Suárez canjeó por gol.

Newell’s no tuvo un miedo paralizante, sino que esperó su momento. Así, cuando Mayada se olvidó de volver tras una contra, llegó la primera aproximación rival y las pulsaciones aumentaron ni bien Herrera optó por no cobrar un penal por supuesta mano de Pinola. No todo fue paz para River ya que Robert Rojas, quien terminó con molestias en su tobillo, tuvo pifias y esto lo aprovechó la Lepra. ¿Cómo? El paraguayo Rojas perdió la bocha en el medio del campo, salió una contra rápida y tras un toqueteo dentro del área le quedó la bocha a Alexis Rodríguez quien terminó vulnerando a Armani.

Pero la reacción de La Banda fue rápida. Así, mediante un tiro libre desde la izquierda, cuando las cabezas esperaban un centro de Ferreira el volante se tuvo confianza, pateó al arco y sorprendió a Aguerre, quien la tuvo que ir a buscar al fondo. Para la segunda mitad el Sicario salió y en su lugar entró Ponzio. Gallardo también volvió a darle ruedo a Scocco, quien tuvo su primer partido en el año.

Así, en la primera que tuvo, Nacho exigió a Aguerre pero este le ahogó el grito. Aunque a la media hora se cumplió la famosa Ley del ex cuando, tras una falta que le cometieron al cordobés Ferreira dentro del área, desde los doce pasos Nacho Scocco facturó rompiéndole el arco al visitante y dándole un triunfo 4-2 (Leal descontó en posición adelantada) al último Campeón de América que, calmo, espera su debut el miércoles en Perú.

LOS DETALLES DEL PARTIDO: