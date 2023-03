Huracán ganó por la mínima y sigue en carrera en la Copa Libertadores

El partido fue decididamente mejor al de la ida. Es que el empate obligaba a los dos a salir a buscarlo. Claro que jugarse todo podría haber implicado que no arriesguen y se cuiden para no perder, pero Huracán ha hecho del Ducó una fortaleza más que un Palacio, y no pensaba ceder el protagonismo.

Embed

Contrariamente a lo previsto, Boston River tampoco buscó amotinarse o jugar al contraataque. Pero fue tan avasallante el parado del Globo de entrada que los uruguayos se amotinaron: los laterales bien ofensivos, Santiago Hezze suelto para la generación de juego y liberado para sumarse al ataque.

El equipo de Diego Dabove tuvo jugadas muy claras de gol a lo largo del primer tiempo, todas con Nicolás Cordero como definidor, y el marcador se mantuvo en cero por dos razones: el VAR, que le anuló un tanto al delantero por una fina posición adelantada, y Guzmán Rodríguez, que le sacó en la línea un gol al propio Cordero.

Pero sobre el final de la primera etapa, y justo en el momento en el que el Sastre se había animado y había encontrado la forma de poner en jaque el arco de Lucas Chaves, Cordero se inventó un penal y Matías Cóccaro, con una potente ejecución, le dio a Huracán lo que merecía y al encuentro lo que le faltaba.

Y el complemento ya no entendió de tácticas ni planteos, porque salvo aislados pasajes, el trámite se tornó de ida y vuelta y con ataques por transiciones rápidas. El ingreso del siempre picante Juan Gauto refrescó un decaído ataque quemero, y la necesidad de buscar el empate empujó a Boston River a intentar ser más peligroso.

Y allí fue cuando agigantó su figura Federico Fattori, quien se cansó de recuperar pelotas. El conjunto charrúa no logró aprovechar sus escasos momentos de protagonismo, y los minutos finales del partido lo tuvieron a Huracán dominando la pelota y así, haciendo correr el reloj sin sufrir sobresaltos.

Huracán se metió en la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Sporting Cristal (Perú): la ida será la semana que viene, y el Globo definirá de local. Pero antes, el clásico con San Lorenzo el próximo domingo a las 19.15, por la sexta fecha de la Liga Profesional.