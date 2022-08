Huracán lo pudo resolver en el complemento y quedó tercero

Matías Cóccaro, al concretar un penal sobre los 26 minutos de la parte complementaria, le dio la victoria al conjunto de Parque de los Patricios, que quedó a tan sólo dos unidades del puntero Atlético Tucumán y a una de Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque ambos equipos tienen pendiente el partido de esta jornada. En el descuento se fue expulsado Guillermo Soto, del ganador.

Entretenida resultó la primera mitad, más allá que finalizó en blanco. Ambos equipos tuvieron situaciones para vulnerar la valla contraria. Las más claras las tuvo el Globo, pero careció de contundencia, un mal que lo viene aquejando a lo largo de esta Liga Profesional.

Una vez más Santiago Hezze se convirtió en el patrón del mediocampo, pero su poder de quite y su distribución de juego terminaron sirviendo de poco, ya que a la hora de dar la última puntada el equipo de Diego Dabove no estuvo certero. Cristaldo no tuvo tanta incidencia como otras veces en esos 45 iniciales.

Huracán acentuó su dominio en la parte complementaria en la que, por momentos, llenó de centros el área contraria, pero falló en la definición, en parte por la impericia que mostraron en la noche del sábado sus hombres más profundos, como así también por el buen trabajo de los centrales rojinegros.

Hasta que a los 26, tras una serie de rebotes, Guillermo Benítez tomó la pelota apenas entrando al área y Francisco González, en su afán de rechazar, lo tocó abajo y le cometió penal. El Zorro Cóccaro no perdonó y Huracán se puso en ventaja.

Enseguida Cristaldo estuvo cerca de poner el 2-0 pero su volea se fue desviada. Si venía mandando en la parte complementaria, ahora, con la ventaja y la desesperación de la visita, todo comenzó a simplificársele al Quemero.

Newell's se desesperó, pero le costó encontrar los caminos hacia el arco defendido por Lucas Chaves y de a poco se fue desinflando.

Terminó ganando bien Huracán y por el momento se ubica en el tercer escalón de la tabla de posiciones. Pueden soñar los simpatizantes del Globo, pero para que el equipo vuele más alto Dabove deberá trabajar en la definición, acaso el único aspecto en el que el Globo viene fallando en los últimos tiempos.