Ignacio Fernández volvió para ser la manija del equipo

La vuelta del zurdo tras jugar dos temporadas en Atlético Mineiro -eliminó a River en Libertadores 2021- se convirtió en uno de los refuerzos top de la nueva era Martin Demichelis y el mediocampista, sin contar al arquero Franco Armani, fue el que más minutos sumó en la campaña.

"Es un triunfo justo, para mí fue muy especial por ser el primer título local. Creo que a lo largo del campeonato fuimos los mejores y merecimos esta conquista", dijo el conductor del elenco millonario.

Un dato estadístico relevante si se repasan los 32 partidos que jugó el equipo de manera oficial advierte que en los 21 triunfos de River en el semestre hubo un solo jugador que estuvo siempre en el equipo titular: Nacho Fernández.

El volante se fue de River a inicios de 2021, volvió a fines del 2022 para hacer la pretemporada y jugó nuevamente con la banda en el debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero con triunfo 2-0, gol incluido, y siendo una de las figuras.

"Desde que me fui tuve ganas de volver. Me fui por una cuestión económica, porque si no, no me hubiera ido nunca", agregó el futbolista.

La continuidad de partidos de Nacho Fernández se mantuvo inalterable ya que dijo presente en 32 de los 33 juegos del equipo, con 2348 minutos y 5 goles con 4 asistencias, estando ausente solamente ante Atlético Tucumán cuando no salió del banco de suplentes.

Nacho Fernández, según el propio Martín Demichelis, es un volante de élite, de los mejores de Sudamérica y por eso no necesitó ningún tiempo de readaptación para retomar el nivel de juego que tuvo en los grandes equipos de la era de Marcelo Gallardo en 2018 y 2019.

El exjugador de Gimnasia LP, que arribó a River en 2016, sumó su primer título de Liga ya que antes de emigrar había ganado Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2016 y 2019, Copa Argentina 2016, 2017 y 2019 y Supercopa Argentina 2018-19.