Independiente busca levantar la inhibición para sumar incorporaciones

Por el momento, la entidad de Avellaneda tiene como cara nueva al técnico, que es el sucesor de Carlos Tevez, mientras que también sumó a un viejo conocido: Nicolás Vallejo, quien rescindió su préstamo con Talleres de Córdoba.

El juvenil tenía vínculo hasta a fin de año, pero no tuvo la continuidad deseada y decidió adelantar su regreso. Será evaluado por Vaccari y, en caso de quedarse, no podrá jugar si el club no logra levantar las inhibiciones.

Por otra parte, los dirigentes comenzaron a realizar gestiones para reforzar al plantel, ya que consideran que en las próximas semanas lograrán levantar la sanción económica.

Marco Pellegrino estaría a un paso de vestir la camiseta roja, ya que el Milan tiene decidido volver a prestarlo y le habría dado el visto bueno a los de Avellaneda. El defensor central zurdo, de 21 años, llegaría a préstamo sin cargo y sin opción.

Otro por el que preguntaron es Francisco González. El futbolista de Newell's es del gusto de Vaccari y también juega en una posición que el equipo debe reforzar. Desde Rosario avisaron que saldrá solo por venta.

Lucas Arce se volvió una prioridad para el cuerpo técnico tras la confirmada salida del lateral derecho de Chile Mauricio Isla. La idea es que llegue a préstamo desde Godoy Cruz.

Y de la misma entidad podría llegar el uruguayo Roberto Fernández, quien se desempeña como volante ofensivo y sería de vital importancia para Vaccari.

Pero todo queda supeditado a que la dirigencia consiga el dinero necesario para levantar la inhibición. Y esa no parece ser una tarea sencilla.